Lecco alla sfida per la corsa a sindaco si unisce Francesca Losi | quarta candidata unica donna e sponsorizzata da Bodega e Castelli

Lecco si prepara a vivere un’altra giornata di campagna elettorale. Oggi si aggiunge alla sfida Francesca Losi, la quarta candidata in corsa per diventare sindaco. È l’unica donna tra i concorrenti e riceve il sostegno di Bodega e Castelli. La campagna si fa sempre più intensa, e la corsa per la poltrona di primo cittadino si fa più incerta.

Lecco, 5 febbraio 2026 – Quattro candidati per una poltrona, quella di sindaco di Lecco. E potrebbe non essere ancora finita. Alla corsa per la fascia tricolore partecipa anche Francesca Losi, 50 anni, giornalista esperta in architettura e beni culturali. È la candidata sindaco di Partito popolare del Nord, che lei stessa ha contribuito a fondare insieme all’ex ministro e senatore Roberto Castelli e all’ex sindaco di Lecco Lorenzo Bodega, con cui è stata consigliera comunale di maggioranza tra le fila della Lega durante durante il suo primo mandato dal 1997 al 2001. Elezioni comunali a Lecco: quattro candidati per una poltrona (da sindaco) Il suo programma . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, alla sfida per la corsa a sindaco si unisce Francesca Losi: quarta candidata, unica donna e sponsorizzata da Bodega e Castelli Approfondimenti su Lecco Corsa Patto per il Nord in campo a Lecco: a guidare la lista l'ex sindaco Lorenzo Bodega Il Patto per il Nord presenta la propria candidatura a Lecco, con l'ex sindaco Lorenzo Bodega a guidare la lista. Chloé Zhao è l'unica donna candidata come miglior regista agli Academy Awards di quest'anno Quest’anno, Chloé Zhao si distingue come l’unica donna candidata alla categoria di miglior regista agli Academy Awards. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lecco Corsa Argomenti discussi: Lecco, alla sfida per la corsa a sindaco si unisce Francesca Losi: quarta candidata, unica donna e sponsorizzata da Bodega e Castelli; Olimpiadi, Tommaso Sala pronto alla sfida: Motivazione altissima; LUCA TABBIANI CONVOCA 21 GIOCATORI PER LA GARA CASALINGA DI SERIE C SKY WIFI CONTRO IL LECCO; Under 15 Serie C: match di cartello nel gruppo D, Monopoli-AZ Picerno vale il primo posto. Trento, Tabbiani: Lecco, arriviamo bene. Sarà una partita durissimaLuca Tabbiani, tecnico del Trento, come riportato da trivenetogol ha presentato la sfida contro il Lecco: Arriviamo bene alla sfida col Lecco: la voglia di rivalsa dopo la sconfitta per ... tuttoc.com CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE: DERBY, SOTTO 4-0 IL LECCO PAREGGIA 5-5 A MORBEGNOMORBEGNO (SO) – Gara dalle mille emozioni al Palafaedo di Morbegno tra il Lecco e i padroni di casa dell’Mgm 2000. La sfida, valida per la quinta giornata di ritorno, si chiude in parità sul 5-5 e ai ... lecconews.news GAZEBO LECCO SABATO 31 GENNAIO CAMPAGNA TESSERAMENTO 2026 INCONTRO CON I CITTADINI. Presenti al Gazebo Francesca Losi Vice Segretario, Lucas Casati Responsabile Organizzativo Federale e Provinciale, i soci e simpatizzanti di Lecco facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.