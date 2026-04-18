L’oro verde incorona i campioni La Toscana premia gli oli migliori

Si è tenuta a Firenze la selezione degli oli extravergine di oliva Dop e Igp della Toscana 2026, un evento promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. Le prove si sono svolte al cinema La Compagnia e a Palazzo Medici Riccardi, con l’obiettivo di individuare i migliori oli della regione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi produttori toscani.

Al cinema La Compagnia e a Palazzo Medici Riccardi di Firenze si è svolta la Selezione degli oli extravergine di oliva Dop e Igp della Toscana 2026, appuntamento promosso dalla Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. Per la prima volta la manifestazione ha aperto le degustazioni anche al grande pubblico. In concorso c’erano 55 etichette valutate da 17 assaggiatori professionisti, con Siena che si conferma la provincia più rappresentata con 17 oli selezionati, seguita da Grosseto con 10, Firenze con 9 e Livorno con 7. Completano il quadro Lucca con 4 etichette, Arezzo e Pistoia con 3 ciascuna e Pisa con 2.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’oro verde incorona i campioni. La Toscana premia gli oli migliori Notizie correlate L’oro verde dell’Umbria. I migliori oli regionali. Marfuga e Viola, che sfidaNella biblioteca del Convento di Monteripido è stato celebrato il meglio della produzione olearia regionale. Leggi anche: “Campioni dello sport e scuola...insieme”: la città premia gli atleti olimpici e paralimpici italiani Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Toscana, l’oro verde incorona i suoi campioni: a Firenze i premi della selezione regionale degli oli dop e igp 2026; L’oro verde incorona i campioni. La Toscana premia gli oli migliori; Campioni toscani dell'oro verde: i premi della Selezione oli extravergine Dop e Igp 2026; Hormuz. L'Aceto Balsamico Modena rischia - EFA News. L’oro verde incorona i campioni. La Toscana premia gli oli miglioriAl cinema La Compagnia e a Palazzo Medici Riccardi di Firenze si è svolta la Selezione degli oli extravergine di oliva Dop e Igp della Toscana 2026, appuntamento promosso dalla Regione Toscana insieme ... lanazione.it Olio, la Toscana incorona i campioni dell’oro verde: ecco i premiati della selezione Dop e IgpFIRENZE. Con la Selezione degli Oli Extravergine di Oliva DOP e IGP della Toscana 2026, Firenze si conferma capitale dell’olivicoltura regionale. L’evento – promosso dalla Regione Toscana in collabora ... msn.com ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 17.4.26 In Studio: Laura Lucente SOMMARIO -Cortona, auto piena di refurtiva: arrestati due uomini per furti tra Toscana e Umbria -Marcello Comanducci presenta il suo programma elettorale -Tritone crestato, partita l'operazion - facebook.com facebook Nel segno di Gino Bartali, il @CRToscana ha ospitato l’iniziativa promossa dall'US ACLI Toscana per la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. Un momento di confronto sul valore dello sport come strumento di inclusione e dialogo. x.com