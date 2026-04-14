Campioni dello sport e scuolainsieme | la città premia gli atleti olimpici e paralimpici italiani

Il 14 aprile 2026, a Trento, trenta-tre atleti olimpici e paralimpici italiani sono stati premiati in un evento dedicato a riconoscere i risultati raggiunti nelle competizioni internazionali. Durante la cerimonia, gli atleti hanno condiviso con gli studenti delle scuole superiori i valori di impegno e determinazione che li hanno accompagnati nel percorso verso le medaglie. La giornata ha visto anche momenti di incontro tra i giovani e gli sportivi, con interventi e testimonianze.

Ambizione, costanza e determinazione ancor prima del raggiungimento del podio. Sono questi i valori sportivi che oggi, 14 aprile 2026, trentatré atleti azzurri hanno voluto trasmettere agli studenti delle scuole superiori di Trento in occasione della premiazione per le medaglie ottenute durante i.🔗 Leggi su Trentotoday.it L’importanza della testa. Gli psicologi dello sport offrono un aiuto agli atleti olimpiciLa gestione della mente nello sport è importante tanto quanto saper fare il gesto atletico. Scherma, gli atleti olimpici sfidano in pedana i colleghi paralimpiciSabato 14 e domenica 15 marzo al Piacenza Expo la gara inclusiva più partecipata nella storia della FIS.