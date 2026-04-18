Sabato 18 aprile 2026, nella piazza principale della città, si è svolta l’inaugurazione della nuova sede della lista politica locale. Durante l’evento, un rappresentante ha annunciato ufficialmente la propria candidatura per un secondo mandato amministrativo. Nel frattempo, i dati ufficiali indicano un aumento del 14 per cento nel settore turistico, segnalando una ripresa significativa rispetto agli anni precedenti.

Sabato 18 aprile 2026, la politica di Loreto si è ufficialmente spostata nelle strade: Moreno Pieroni ha inaugurato la sede della lista Loreto nel Cuore in Piazza Leopardi, lanciando la propria candidatura per un secondo mandato amministrativo. Il sindaco uscente ha scelto di puntare sulla continuità gestionale e sul contatto diretto con la cittadinanza, contrapponendo la propria esperienza alla velocità delle campagne elettorali basate esclusivamente sui social network. Dati turistici e gestione del territorio: la strategia della continuità. Il cuore della proposta di Pieroni poggia su una ripresa economica che vede la città mariana distaccarsi nettamente dai trend regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Loreto, Pieroni punta sul boom turistico: +14% per la ripresa

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