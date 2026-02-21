Pescara boom turistico | 743mila presenze Masci punta al tris

Il forte aumento di turisti a Pescara, con 743mila presenze, tiene alta l’attenzione sulla città. La crescita deriva principalmente dall’arrivo di visitatori italiani e stranieri, attratti dalle nuove iniziative e dagli eventi culturali. Il sindaco uscente, Carlo Masci, ha aperto il suo comitato nei quartieri Colli, puntando a confermare il suo incarico. La campagna elettorale si concentra sulla gestione della città e sulle strategie future. La prossima tornata elettorale si terrà l’8 e 9 marzo.

Il sindaco uscente di Pescara, Carlo Masci, ha inaugurato ufficialmente il comitato elettorale nei quartieri Colli, esprimendo una fiducia incrollabile nella sua capacità di riconquistare la carica al prossimo voto parziale dell'8 e 9 marzo. Masci si aspetta un risultato eccezionale, prevedendo una vittoria già al primo turno, un risultato che sarebbe la sua terza riconferma consecutiva. L'evento, tenutosi in Largo Madonna dei sette dolori, ha la partecipazione di candidati, sostenitori e amici in vista dell'imminente sfida elettorale. L'inaugurazione del comitato non è stata solo una formalità, ma un vero e proprio atto di fiducia nel lavoro svolto e nei progetti futuri.

In sette anni turismo su del 174% a Pescara e 2025 da record con 743mila presenze. Masci: "Ora puntiamo al milione"In sette anni, il turismo a Pescara è cresciuto molto.

Alta Val Taro, exploit turistico: boom di presenze straniereL'Alta Val Taro si conferma protagonista di un exploit turistico senza precedenti, con un incremento significativo di presenze straniere.

