Una scoperta sorprendente ha coinvolto il mondo della letteratura spagnola: otto versi di Federico García Lorca sono stati trovati nascosti sul retro di un vecchio manoscritto. La scoperta è stata annunciata da studiosi che hanno analizzato un documento antico, rivelando così una parte inedita dell’opera del poeta. La presenza di questi versi non pubblicati apre nuove possibilità di studio e interpretazione sul lavoro di Lorca.

Una scoperta letteraria inaspettata ha scosso il mondo della filologia spagnola: otto versi inediti di Federico García Lorca sono emersi dal retro di un antico manoscritto. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’occhio attento di un interprete del flamenco che, dopo aver acquistato un reperto da un antiquario tedesco, ha notato un appunto nascosto sul foglio, portando la filologa Pepa Merlo a identificare immediatamente la grafia del celebre autore. Il segreto nascosto nel Diván del Tamarit. L’appunto poetico era rimasto celato per decenni proprio perché scritto sul retro del manoscritto dedicato alla tradizione arabo-andalusa di Granada, noto come Diván del Tamarit.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lorca, ritrovati 8 versi inediti: il segreto nascosto nel manoscritto

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