È la sua calligrafia! | così la studiosa Merlo ha scoperto 8 versi inediti di Federico García Lorca

Una scoperta sorprendente ha portato alla luce otto versi inediti attribuiti a Federico García Lorca. La studiosa Pepa Merlo ha riconosciuto la calligrafia dell’autore spagnolo quando ha esaminato un manoscritto sul quale erano scritti quegli versi. La scoperta è avvenuta durante un’analisi di routine, quando Merlo ha notato le caratteristiche distintive della scrittura del poeta. La provenienza del manoscritto e il contesto di questa annotazione non sono ancora stati resi noti.

«Questa è la calligrafia di Federico!», ha detto la filologa Pepa Merlo quando, a sorpresa, si è trovata davanti a quegli otto versi, annotati sul retro di un manoscritto. Sono stati scritti – secondo la studiosa – dal poeta Federico García Lorca, e sarebbero stati annotati nel nel 1933 sul retro del manoscritto Diván del Tamarit, la raccolta con cui il poeta rendeva omaggio alla tradizione arabo-andalusa della sua città, Granada. I versi inediti. Il testo, composto tre anni prima della morte del poeta, ruota attorno a uno dei temi più ricorrenti della sua opera: il tempo. Un tempo scandito in modo ossessivo, quasi meccanico: «L’orologio canta conto le ore meccanicamente le sette, le dodici è tutto uguale io non sono qui è il segno della carne che ho lasciato quando sono partito per conoscere il mio posto al mio ritorno».🔗 Leggi su Open.online

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