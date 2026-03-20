Puccini ritrovati a Lucca i documenti inediti

A più di cento anni dalla morte del compositore, a Lucca sono stati ritrovati documenti inediti che riguardano gli ultimi giorni di vita, avvenuti nel novembre 1924 in una clinica di Bruxelles. Si tratta di materiali riservati che erano stati custoditi fino a oggi e che ora vengono resi pubblici, offrendo uno sguardo nuovo su quel periodo della sua vita.

A più di cento anni dalla morte di Giacomo Puccini tornano alla luce, quasi con un colpo di scena operistico, numerosi documenti riservati che raccontano i suoi ultimi giorni di quel novembre 1924 in una clinica di Bruxelles. Ecco le cartelle cliniche, i trattamenti radiochirurgici altamente innovativi cui fu sottoposto invano per combattere il tumore alla gola, ma anche il carteggio dell’allora ambasciatore a Bruxelles, il toscano Luca Orsini Baroni, che inviò subito anche un dettagliato e riservato resoconto degli ultimi giorni del Maestro a Benito Mussolini. Un vero tesoro di documenti inediti che l’Accademia Lucchese di Lettere Scienze ed Arti conservava gelosamente dal 1938, ma che nessuno aveva finora potuto esaminare, né tantomeno pubblicare, a causa di un rigido vincolo di riservatezza che gravava sul fondo stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Puccini, ritrovati a Lucca i documenti inediti Articoli correlati Battiato al MAXXI: record di visite e documenti ineditiLa mostra dedicata a Franco Battiato, intitolata Un’altra vita, sta registrando un afflusso di visitatori senza precedenti presso il MAXXI a Roma. Chi l’ha Visto, documenti inediti su Emanuela OrlandiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Una selezione di notizie su Puccini ritrovati a Lucca i documenti... Argomenti discussi: Puccini, ritrovati a Lucca i documenti inediti. Puccini international. Rotary premia FondazioneOgni giorno nel mondo risuonano quattro opere di Giacomo Puccini. Non è un caso, dunque, che alla Fondazione che porta il nome del Maestro sia stato assegnato ieri – nel giorno del 157esimo compleanno ... lanazione.it Il mondo di Puccini, le fotografie restaurateDiciannove fotografie che immortalano Giacomo Puccini ‘riemergono’ dall’archivio del celebre pittore lucchese Luigi De Servi. Grazie al restauro (nella foto) di Eugenia Di Rocco e all’attento lavoro ... lanazione.it