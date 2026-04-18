Lookman pareggia nella finale di Copa del Rey regalando emozioni indimenticabili
Durante la finale di Copa del Rey, Ademola Lookman ha segnato un gol che ha portato il punteggio in parità, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi. L’evento si è svolto in un contesto di grande tensione, con entrambe le squadre impegnate a conquistare il trofeo. Il gol di Lookman ha rappresentato un momento chiave della partita, rimanendo impresso nella memoria di chi ha assistito alla sfida.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nella recente sfida tra Atletico Madrid e Real Sociedad, Ademola Lookman ha dimostrato il suo talento e la sua determinazione. Dopo il rapido gol segnato dalla Real Sociedad, che ha sorpreso tutti al 14° secondo, Lookman ha preso in mano la situazione. Grazie a un perfetto cross di Antoine Griezmann, il calciatore nigeriano ha trovato il momento giusto per colpire. Con un tiro preciso, ha mandato la palla in rete, battendo il portiere Marrero e riportando il punteggio sull’1-1. Questo gol ha non solo riacceso le speranze per i Rojiblancos, ma ha anche dimostrato quanto sia cruciale il contributo di Lookman nel cuore della competizione.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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