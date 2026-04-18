Durante la finale di Copa del Rey, Ademola Lookman ha segnato un gol che ha portato il punteggio in parità, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi. L’evento si è svolto in un contesto di grande tensione, con entrambe le squadre impegnate a conquistare il trofeo. Il gol di Lookman ha rappresentato un momento chiave della partita, rimanendo impresso nella memoria di chi ha assistito alla sfida.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nella recente sfida tra Atletico Madrid e Real Sociedad, Ademola Lookman ha dimostrato il suo talento e la sua determinazione. Dopo il rapido gol segnato dalla Real Sociedad, che ha sorpreso tutti al 14° secondo, Lookman ha preso in mano la situazione. Grazie a un perfetto cross di Antoine Griezmann, il calciatore nigeriano ha trovato il momento giusto per colpire. Con un tiro preciso, ha mandato la palla in rete, battendo il portiere Marrero e riportando il punteggio sull’1-1. Questo gol ha non solo riacceso le speranze per i Rojiblancos, ma ha anche dimostrato quanto sia cruciale il contributo di Lookman nel cuore della competizione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lookman pareggia nella finale di Copa del Rey, regalando emozioni indimenticabili.

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