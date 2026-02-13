Lookman trascina l'Atletico e umilia il Barcellona di Yamal | poker in semifinale di Copa del Rey 

L’Atletico Madrid travolge il Barcellona al Metropolitano con un 4-0 nella semifinale di andata di Copa del Rey. Lookman brilla e guida i suoi verso una vittoria convincente che mette già un’ipoteca sulla qualificazione. I catalani sembrano smarriti e non riescono a trovare la via del gol, mentre i padroni di casa dominano in lungo e in largo.

Atletico Madrid show al Metropolitano nella semifinale di andata di Copa del Rey contro il Barcellona, umiliato 4-0. Sugli scudi l'ex Atalanta Ademola Lookman. Non è mancata la polemica sul VAR per un gol annullato ai catalani e un rosso non assegnato ai Colchoneros.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Barcellona ha battuto l’Albacete nei quarti di Copa del Rey e si è guadagnato la semifinale.

Questa sera il Metropolitano accoglie la semifinale di andata di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona.

Coppa del Re, l'Atletico Madrid travolge il Barcellona: 4-0 con super Lookman. Eric Garcia, serata da incuboBarcellona che nel finale perde anche la testa. La squadra di Flick resta in dieci all'85', quando l'arbitro Martinez, richiamato dal VAR all' on field review, cambia il cartellino da giallo a rosso ... calciomercato.com

L'Atletico Madrid demolisce il Barcellona e mette un piede in finale: Lookman incanta e segna ancoraI blaugrana crollano sotto i colpi del Colchoneros e subiscono un incredibile poker: in rete anche Griezmann e Alvarez dopo un'autorete di Eric Garcia ... tuttosport.com