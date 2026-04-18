Long Beach | Nick Yelloly vola in pole BMW insegue a un soffio

A Long Beach si sono svolte le qualifiche per il Grand Prix Acura, con Nick Yelloly che ha ottenuto la pole position nella categoria GTP al volante di un’auto Acura Meyer Shank Racing. La sessione si è conclusa con la vettura di Yelloly davanti a tutte, mentre BMW si è piazzata subito dietro, a breve distanza. La gara si terrà sul circuito cittadino nel prossimo fine settimana.

Il circuito urbano di Long Beach ospita le qualifiche per il Grand Prix Acura, dove Nick Yelloly ha conquistato la pole position nella categoria GTP con la sua Acura Meyer Shank Racing. Il pilota britannico ha segnato il tempo di 1m11.626s sul tracciato di 1.968 miglia composto da 11 curve, superando la concorrenza in una sessione caratterizzata da diversi incidenti e cambiamenti di velocità tra i vari costruttori. Dominio Acura e passi falsi dei favoriti nel gruppo GTP. La prestazione della squadra Meyer Shank Racing ha messo a segno il colpo più importante della sessione. Nick Yelloly, che condivide la vettura numero 93 Acura ARX-06 con Renger van der Zande, ha impresso un ritmo serrato quando mancavano circa sette minuti alla fine del tempo a disposizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Long Beach: Nick Yelloly vola in pole, BMW insegue a un soffio Notizie correlate IndyCar, si riparte da Long Beach. Palou e Kirkwood osservati specialiDopo una breve pausa, la NTT IndyCar Series riaccende i motori dalla California per il tradizionale GP di Long Beach. Motori in tv, weekend su Sky: WEC a Imola, Superbike ad Assen e IndyCar a Long BeachDal 17 al 19 aprile grande spettacolo con la 6 Ore di Imola, il Round dei Paesi Bassi della Superbike e la IndyCar in California. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: IMSA, Porsche cerca il tris a Long Beach; IMSA | Long Beach GP – Anteprima, orari e diretta streaming. 2026 Acura Grand Prix of Long Beach starting lineup: Nick Yelloly on GTP pole, Lexus leads GTDIn his first GTD appearance of the season, Robert Wickens will line up on the front row. Driving the #36 Chevrolet Corvette Z06 GT3.R for DXDT Racing, the Canadian took the top spot in the final ... ca.sports.yahoo.com Nick Yelloly Wins IMSA Long Beach PoleYelloly won the pole by .03 seconds over BMW M Team WRT’s Marco Wittmann, who was fastest in Practice No. 2. Wayne Taylor Racing’s Louis Deletraz will start third, followed by Action Express Racing’s ... frontstretch.com BAR O'CLOCK Gli orari e programmi TV per sabato 18/04 : GP Long Beach (IMSA) Qualifiche 24 Ore del Nurburgring (ADAC NLS) Olanda (World SBK) Orari soggetti a modifiche. Kevin Rossi, Content Creator - facebook.com facebook