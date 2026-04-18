Dadda, conosciuto come Daniel Daddetta, ha recentemente commentato l’ondata di critiche rivolte al suo progetto di ufo burger, affermando di non essere stato preparato e di aver subito un impatto sentimentale. Attualmente, lavora come magazziniere da 15 anni, ma si è anche affermato come creator digitale e imprenditore, riferendosi alla sua carriera come una “grande fortuna”.

Da magazziniere a creator digitale ed imprenditore. Dadda, Daniel Daddetta all’anagrafe, sta vivendo “una grande fortuna”. Ma, come ogni progetto che nasce in modo inaspettato, la domanda che anche lui si pone è: “Finirà, prima o poi?”. Nella peggiore delle ipotesi, nessun problema, perché “nel mio curriculum c’è scritto ‘15 anni da magazziniere’. Spererei di ritrovare quel lavoro il prima possibile”. Dadda è un noto personaggio del web, molto amato dalla Generazione Z, che ha iniziato il proprio percorso sui social assieme ad uno dei suoi migliori amici, Riccardo Dose. I due si sono conosciuti giocando per la stessa squadra di calcio e, sfruttando la loro intesa dentro e (soprattutto) fuori dal campo, Dose – già nome di spicco sul web – aveva introdotto Dadda nei suoi format su YouTube, su tutti quelli inerenti al cibo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’ondata di critiche al nostro ufo burger? Non ero pronto, mi ha un po’ rovinato a livello sentimentale. Se tutto dovesse finire nel mio curriculum ho 15 anni da magazziniere”: parla Dadda

1 Anno Per Questo UFO-Burger Proviamo a Farlo in Casa

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