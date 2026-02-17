Bodo Glimt Inter parla il capitano Berg | Loro sono favorito ma nel calcio può succedere di tutto Se giochiamo al nostro livello…

Inter News 24 Bodo Glimt Inter, parla Berg, il capitano della squadra norvegese, in vista della sfida di Champions League. Intervistato dal Corriere dello Sport, Patrick Berg, capitano del Bodo Glimt, ha parlato così alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l’Inter. Ecco, di seguito, tutte le sue parole. IL PESO DELLA FASCIA «Per me si tratta di identità e appartenenza. È un grande onore e una grande responsabilità». LA SERIE A «É un campionato fantastico, con tanta storia e qualità. Ma al momento penso solo al Bodø. Ci dovrebbe essere un progetto che mi faccia sentire a mio agio». 🔗 Leggi su Internews24.com

