L’Olimpia Prato top | ferma sul pari con quattro gol il Kickers Narnali

Nel campionato Uisp di calcio, il Signa 2007 mantiene la testa della classifica dopo l’11ª giornata di ritorno, senza subire sconfitte. L’Olimpia Prato si ferma sul pareggio, segnando quattro gol contro il Kickers Narnali. La corsa alle prime posizioni resta molto combattuta, con le squadre alle spalle del leader che continuano a battagliare per migliorare la propria posizione.

Prosegue senza scosse in vetta il cammino del Signa 2007 nel campionato Uisp di calcio, giunto all’11ª giornata di ritorno, mentre alle sue spalle la lotta per le posizioni di vertice resta più aperta che mai. La capolista non concede sconti e supera con un netto 4-0 lo Sporting Prato, trascinata dalla doppietta di Vanaria e dalle reti di Barbarino e Mustafovic. Frena invece il Kickers Narnali, fermato sul 2-2 dall’Olimpia Prato: ospiti avanti con Ghianni e Vollero, prima della rimonta firmata Giandonati e Rossetto. Ne approfitta il Bellini Giacomo Bacchereto, che dilaga 5-0 sul campo del Prato grazie alla doppietta di Maresia e ai gol di Bellini, Ruggiero e Gianassi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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