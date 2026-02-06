Kickers Narnali che colpo | vittoriosi per 3-2 contro il Bellini Giacomo

Questa mattina i Kickers Narnali hanno centrato una vittoria importante contro il Bellini Giacomo, finita 3-2. È stata una partita combattuta, con i Narnali che sono riusciti a mettere a segno il gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, conquistando tre punti fondamentali nel campionato di calcio Uisp di Prato. La vittoria cambia le carte in tavola e dà nuova energia al team in vista delle prossime gare.

Il campionato di calcio Uisp di Prato cambia volto dopo un fine settimana ricco di verdetti, tra la seconda giornata di ritorno e il recupero della dodicesima di andata. In vetta alla classifica sale il Signa 2007, che grazie a due successi consecutivi si prende la leadership solitaria, allungando a +4 sul Bellini Giacomo Bacchereto. Proprio il Bellini perde terreno cadendo nello scontro diretto di Viaccia contro i Kickers Narnali, vittoriosi per 3-2 al termine di una gara intensa. I Kickers partono forte con Giandonati e la doppietta di Riccio, resistendo poi al tentativo di rimonta firmato Falconi.

