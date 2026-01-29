Questa domenica il Settebello Kickers Narnali ha conquistato una vittoria importante contro gli avversari. Sciannamè ha segnato quattro volte, portando i suoi alla vittoria. Con questa prestazione, il team continua a mantenere il primato in classifica, anche grazie all’inizio positivo del girone di ritorno del campionato Uisp.

L’inizio del girone di ritorno del campionato di calcio Uisp coincide con un’altra conferma per il Bellini Giacomo Bacchereto, che difende il primato in classifica. La capolista supera di misura il Real Chiesanuova (1-0) grazie alla rete di Riolo nel primo tempo. La giornata ha comunque offerto equilibrio, spettacolo e tante reti. Vittoria interna per il Signa, che supera 3-1 il Sant’Ippolito. A decidere l’incontro le reti di Barbarino, Trenti e Maguette, mentre per gli ospiti va a segno Ballerini. Colpo importante della Phoenix, che espugna il campo dell’Avis Verag vincendo 2-1. Pioggia di gol al Chiavacci, dove i Kickers Narnali travolgono il Vergaio con un netto 7-2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settebello Kickers Narnali: Sciannamè top va a segno per quattro volte

