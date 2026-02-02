Ester Vinci è tra i volti protagonisti de L’INVISIBILE la nuova miniserie

Ester Vinci si prepara a conquistare il pubblico con la sua interpretazione in “L’INVISIBILE”. La nuova miniserie, prodotta da Pietro Valsecchi e diretta da Michele Soavi, andrà in onda su RaiUno martedì 3 e mercoledì 4 febbraio. La serie sarà disponibile anche in boxset su RaiPlay, e l’attrice si dice entusiasta di questa nuova sfida.

prodotta da Pietro Valsecchi per la regia di Michele Soavi, in prima visione su RaiUno martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, disponibile anche in boxset su RaiPlay.. Nella serie, che racconta gli ultimi mesi delle operazioni dei ROS culminate con la cattura di Matteo Messina Denaro, Ester Vinci interpreta Santuzza, moglie di Giove, carabiniere membro della squadra speciale impegnata nella cosiddetta Operazione Tramonto. Un personaggio femminile intenso e necessario, che accompagna lo spettatore nella scoperta delle verità più intime e dolorose di una missione che ha segnato la storia recente del nostro Paese. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ester Vinci è tra i volti protagonisti de L’INVISIBILE, la nuova miniserie Approfondimenti su Ester Vinci "L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro": le prime immagini della miniserie con Lino Guanciale, Levante e Leo Gassmann. Il video In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, viene presentata la miniserie Cyberterrorismo: la nuova jihad digitale tra propaganda, spionaggio e guerra invisibile nel cyberspazio Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ester Vinci L’Invisibile: l'attrice Ester Vinci nella miniserie Rai 1 sulla cattura di Matteo Messina DenaroEster Vinci è tra i volti protagonisti de L'Invisibile, la nuova miniserie prodotta da Pietro Valsecchi per ... msn.com Ecco uno degli indirizzi dell’I.I.S.S. Leonardo Da Vinci: Turismo – EsaBac Techno Scegli la scuola giusta per te! Il tuo futuro inizia da una piccola decisione L’indirizzo Turismo – EsaBac Techno ti forma come professionista capace di promuovere il te - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.