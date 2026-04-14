Alessandro Siani e Angelo Pintus sono pronti a condurre la sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori, il programma di Prime Video che tornerà disponibile dal 23 aprile. La nuova edizione vedrà la partecipazione di comici di diverse generazioni e includerà anche un omaggio al comico Zalone. La sfida tra i concorrenti si svolgerà nel rispetto delle regole del format, con momenti di intrattenimento e improvvisazione.

Alessandro Siani e Angelo Pintus si preparano a guidare la sesta edizione di LOL: Chi ride è fuori, un format che tornerà disponibile su Prime Video il prossimo 23 aprile. Il programma vedrà la partecipazione di una vasta schiera di talenti, tra cui Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada, con la presenza di Federico Basso e Andrea Pisani come assi nella manica. La dinamica del gruppo e il superamento dei confini generazionali. L’organizzazione della nuova edizione punta tutto su un senso di coesione interna, descritto da Siani come una vera e propria comitiva dove l’affiatamento e l’imprevedibilità diventano i pilastri del successo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LOL torna con Siani e Pintus: sfida tra generazioni e il mito Zalone

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