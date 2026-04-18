Negli ultimi dieci anni, il settore dell’autotrasporto nel Molise ha visto la perdita di 73 aziende, portando a una riduzione significativa del numero di trasportatori attivi nella regione. Questa diminuzione coinvolge principalmente la zona di Campobasso, che appare particolarmente colpita da questa tendenza. La situazione riflette un mutamento nel settore logistico locale, con ripercussioni sulla capacità di movimentazione delle merci e sulla struttura economica regionale.

Il tessuto logistico del Molise sta subendo una trasformazione profonda e preoccupante, con un calo strutturale delle imprese di autotrasporto che ha la scomparsa di 73 operatori nel corso dell’ultimo decennio. I numeri emersi dall’analisi della Cgia di Mestre delineano un quadro di forte contrazione, che ha portato il numero totale di aziende attive nella regione dal conteggio di 533 unità registrato nel 2015 alle sole 460 presenti nel 2025, segnando una riduzione complessiva del 13%. La geografia della crisi: Campobasso in prima linea nel decremento aziendale. L’analisi dei dati rivela una distribuzione non uniforme della perdita di attività tra i due capoluoghi molisani, evidenziando come la pressione economica colpisca in modo asimmetrico le diverse aree del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Logistica in Molise: svaniscono 73 trasportatori, Campobasso nel mirino

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