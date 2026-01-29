Smantellata rete di ladri e ricettatori I colpi di notte logistica nel mirino

La polizia ha smantellato una rete di ladri e ricettatori che agivano di notte. Durante le operazioni, gli agenti hanno intercettato furti in diverse aziende, tra cui un grande negozio di giocattoli e articoli per l’infanzia. Proprio lì, è stato sventato un tentato furto di giocattoli e cosmetici, tra cui anche friggitrici ad aria. La banda aveva organizzato la logistica per colpire più obiettivi nel cuore della notte, ma è stata fermata prima di riuscire

Profumi e cosmetici. Ma anche friggitrici ad aria e il tentato furto all’interno di una grande azienda di giocattoli e articoli per l’infanzia, sventato prima che andasse a segno. Il modus operandi era sempre lo stesso: mettevano a segno i furti in aziende di logistica, perché erano certi di trovare grossi quantitativi di merce. Entravano di notte, svaligiavano magazzini e depositi. Smistavano e rivendevano la merce affidandosi ad una rete di complici-ricettatori. L’indagine condotta dalla sezione operativa della Compagnia di Rho ha smantellato l’organizzazione dedita a furti e ricettazioni con un giro di affari di diverse centinaia di migliaia di euro e molti complici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

