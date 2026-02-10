marchi di alta moda e logistica nel mirino dei pm di milano

La procura di Milano continua a indagare su marchi di alta moda e logistica, con 33 casi di sfruttamento scoperti dal 2021. Le inchieste riguardano otto settori diversi e sono ancora in corso. La polizia ha già sequestrato alcune aziende e fermato alcuni imprenditori, mentre le indagini cercano di fare luce sulle condizioni di lavoro e sulle eventuali responsabilità. La situazione resta delicata, con molte persone coinvolte e ancora da ascoltare.

Le inchieste della procura di Milano vanno avanti dal 2021, 33 casi di sfruttamento in otto settori diversi. Tredici marchi dell'alta moda (tra cui D&G, Prada, Gucci, Loro Piana, Versace) e imprese di servizi e consegne sono finiti nel mirino dei pm. Com'è già successo per i gruppi della logistica e della grande distribuzione: Brt, Ups, Esselunga, Gls, Dhl, Amazon Italia Transport, Bennet, Uber, Lidl, GXO, Securitalia e GS gruppo Carrefour si sarebbero serviti di esternalizzazioni fasulle grazie all'emissione di fatture inesistenti per appalti di somministrazione di manodopera, con sequestri preventivi per oltre 600 milioni.

La Procura di Milano ha avviato un'indagine su tredici marchi del settore moda e lusso, tra cui Pinko, Gucci, Prada e Versace, per sospetti di caporalato.

