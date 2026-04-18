Il direttore dell’FBI è stato informato del suo licenziamento dopo un episodio che ha coinvolto un tentativo di accesso negato a un sistema riservato. La notizia ha generato una forte tensione all’interno dell’agenzia, con atti di preoccupazione tra i membri del personale. La decisione di allontanare il dirigente segue un’indagine in corso su possibili violazioni delle procedure di sicurezza informatica. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle cause specifiche.

Ansia alle stelle per il direttore dell’FBI Kash Patel, convinto di esser stato licenziato dopo un problema informatico rivelatosi alla fine totalmente casuale: a quanto pare, secondo il The Atlantic, alla base di quest’angoscia ci sarebbe la convinzione di essere già finito nel mirino dell'amministrazione Trump per reiterati atteggiamenti poco professionali denunciati da alcuni colleghi. Secondo il racconto di fonti a lui vicine, mentre si preparava a concludere il suo lavoro in vista del fine settimana, Patel ha avuto difficoltà ad accedere a un sistema informatico interno. Certo di esser stato volutamente bloccato e preso dal panico, ha...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Login negato e tensione alle stelle: ora il direttore dell'Fbi rischia il licenziamento

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Panoramica sull’argomento

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Ha ammesso di aver combattuto in Bosnia, ma ha negato di aver preso parte ai “safari umani” di Sarajevo. Un 64enne di Alessandria (in Piemonte) sarà interrogato il prossimo 13 aprile in Procura a Milano. - facebook.com facebook