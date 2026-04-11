Allarme FBI | il furto dei cookie scavalca le password e i login

L’FBI ha diramato un avviso di sicurezza riguardante un aumento di attacchi informatici che sfruttano il furto di cookie di sessione. Questi attacchi permettono di aggirare l’autenticazione tradizionale, come password e login, attraverso il controllo non autorizzato dei dati di sessione. La notizia evidenzia una crescente vulnerabilità nelle piattaforme digitali e la diffusione di tecniche di hacking più sofisticate.

L’FBI ha lanciato un allarme che scuote la sicurezza digitale globale, segnalando una serie di attacchi coordinati basati sul controllo illecito dei dati di sessione. I criminali informatici stanno colpendo duramente gli utenti attraverso il furto di piccoli file di testo, i cosiddetti cookie, capaci di bypassare le protezioni più avanzate come l’autenticazione a due fattori o quella a più fattori. Immaginate di aver inserito con cura le vostre credenziali su un sito e di aver cliccato sulla casella per non dover ripetere l’operazione ogni volta. Quel gesto salva sul vostro dispositivo un identificativo di sessione, un codice unico che funge da chiave d’accesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme FBI: il furto dei cookie scavalca le password e i login Leggi anche: Telegiornale 19: il muro dei cookie blocca le notizie locali I truffatori usano Telegram per rubare le tue password senza che tu te ne accorga, l’allarme degli espertiC’è un nuovo livello di sofisticazione nel mondo delle truffe digitali, e questa volta i cybercriminali hanno alzato l’asticella. Tenta il furto, scatta l’allarme e fugge a mani vuoteE’ fuggito a mani vuote il ladro che nella notte fra giovedì e venerdì ha cercato di introdursi all’interno del bar pasticceria gelateria Dolcemania di Alfonso Scarpa, in via Potenza, nelle vicinanze ... ilrestodelcarlino.it Ladri scatenati, tre furti in una notte. Allarme della Cna: Più controlliNon accenna a fermarsi l’ondata di furti che nelle ultime settimane sta investendo le attività commerciali del centro storico di Finale Emilia. A lanciare l’allarme è la Cna locale per voce del ... ilrestodelcarlino.it