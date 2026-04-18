Il direttore dell’FBI è al centro di accuse che riguardano comportamenti problematici, tra cui problemi di alcol e paranoie legate alla sua carriera. Recentemente si è verificata una lite intensa dopo il blocco di un computer, che ha portato a sospetti e tensioni all’interno dell’agenzia. La situazione solleva preoccupazioni sulla stabilità del suo ruolo e potrebbe portare a un suo licenziamento.

Un paranoico, ossessionato dal futuro della propria carriera, con problemi di alcol e spesso assente. È il profilo del direttore dell’ Fbi, Kash Patel, tracciato dalla rivista The Atlantic, che ha rivelato con un’inchiesta l’ennesimo scandalo provocato dal capo della polizia federale americana. Il fatto risale al 10 aprile quando Patel non è riuscito, per un errore informatico risolto poco dopo, ad accedere al proprio computer. Da lì una crisi di panico e un caso di sicurezza nazionale per cui ora rischia il licenziamento. Sia Patel che la Casa Bianca però respingono le accuse, definendole prive di fondamento e basate su fonti anonime. Come spiega la rivista statunitense, almeno nove fonti vicine alla Federal Bureau of Investigation hanno raccontato la sfuriata di Patel.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fbi, il direttore Kash Patel tra accuse di alcolismo e paranoia: la sfuriata dopo il blocco del pc. Ora rischia il licenziamento

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