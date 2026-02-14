Affare improvviso tra Milan e Barcellona | si chiude a 30 milioni

Il Barcellona ha deciso di vendere un giocatore chiave al Milan per 30 milioni di euro, causa problemi economici del club catalano. Il club blaugrana ha bisogno di liquidità immediata e sta valutando diverse cessioni, tra cui quella di un centrocampista che ha avuto un ruolo importante nelle ultime stagioni. Il Milan si prepara ad accogliere il nuovo acquisto, che potrebbe rafforzare la squadra già dai prossimi match. Le trattative sono in fase avanzata e l’affare potrebbe essere ufficializzato a breve.

I blaugrana sarebbero pronti a cederlo viste le difficoltà finanziarie Le grandi squadre come il Milan sono già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. I rossoneri in vista soprattutto del ritorno in Champions, un traguardo che la squadra di Allegri dovrebbe riuscire a conquistare senza grossi affanni. Anzi ad oggi è anche in corsa per lo Scudetto, a tutti gli effetti è l'unica reale antagonista dell'Inter. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Per consentire al Milan di essere competitivi su più fronti, la dirigenza dovrà rendere più profonda una rosa sì valida, ma carente in attacco e in difesa.