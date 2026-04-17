Durante l’estate si è parlato di un possibile trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia, ora protagonista nel PSG di Luis Enrique. La squadra francese, dopo aver eliminato Chelsea e Liverpool, si prepara a una semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco. La sua presenza sul campo continua a essere determinante per le ambizioni del club in questa competizione europea.

Khvicha Kvaratskhelia è sempre più un punto di forza del PSG di Luis Enrique che, dopo aver eliminato Chelsea e Liverpool, è pronto a vivere una grande semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco. Kvaratskhelia può cambiare maglia in vista della prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Il georgiano è cresciuto ulteriormente da quando è arrivato a Parigi con il tecnico spagnolo che lo ha reso un vero e proprio top player, in grado di incidere ad altissimi livelli e diventando decisivo per la vittoria della scorsa Champions League con il club francese. Intervistato da TalkSport, David Webb, ex collaboratore della nazionale...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Colpo Kvaratskhelia in estate, arriva l’annuncio: pronto l’affare dell’anno

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