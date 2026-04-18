L' Occidente e la condanna degli imperi del Male

Nel 1983, durante il suo periodo di detenzione in un carcere sovietico, un dissidente ricevette notizie che lo colpirono profondamente. Un ritaglio di giornale riportava le parole del presidente degli Stati Uniti, che aveva definito l’Unione Sovietica come “l’Impero del male”. Quella frase divenne un simbolo della tensione tra l’Occidente e il regime sovietico, segnando un momento di forte intensità tra i due schieramenti.

«Un momento meraviglioso». Così il dissidente Natan Sharansky definì il giorno del 1983 in cui, rinchiuso in un carcere sovietico, apprese da un ritaglio di giornale del regime, che il presidente americano Ronald Reagan aveva definito l’U «l’Impero del male». Naturalmente i media sovietici attaccavano Reagan: «Una lunga schiera di capi occidentali» ricorderà poi Sharansky «si era ritrovata allineata nella condanna del malvagio Reagan; e questo elenco veniva messo in prima pagina, proprio accanto alla storia di quest’uomo terribilmente pericoloso che voleva riportare il mondo ai giorni bui della guerra fredda». L’episodio, così simile a quello che sta accadendo oggi con Donald Trump, era ricordato da Renzo Foa all’inizio della sua prefazione di un volumetto che Liberal pubblicò nel 2007.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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