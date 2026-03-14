Cavo Dragone ha dichiarato che l'Occidente e la NATO non affrontano minacce che non possano gestire, riferendosi all’ipotetico ruolo dell’Iran e di altri attori come parte di un “Asse del Male”. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di sicurezza e sulla capacità di risposta delle alleanze occidentali rispetto a possibili sfide provenienti da queste regioni.

Le crisi internazionali si propagano sempre più rapidamente e diventano sempre più difficili da contenere, assumendo una dimensione globale. Lo ha dichiarato l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, in un’intervista a “La Repubblica”. “Con il conflitto in Ucraina avevamo già visto la velocità con cui si propagano le crisi. In pochi giorni la guerra si è estesa dal Golfo fino al Mediterraneo, con effetti su scala mondiale”, ha affermato. Secondo Cavo Dragone, l’Occidente è oggi in contrapposizione con “l’Asse del Male, di cui l’Iran fa parte se non è addirittura il burattinaio”, una sfida che riguarda sicurezza e democrazie occidentali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Cavo Dragone: ‘Occidente contro l’Asse del Male di cui l’Iran fa parte’

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