Il capitano della squadra ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Bologna, toccando vari argomenti tra cui il rinnovo con la società. Ha descritto questa opportunità come un sogno che si avvera e ha sottolineato la responsabilità che comporta. La sua presenza in campo e le sue parole sono state al centro dell'attenzione dei media, che hanno seguito attentamente le sue dichiarazioni.

"Quando oggi sapevo di dover fare la conferenza, mi son chiesto come posso dire cosa provo, di aver rinnovato con la Juve, di essere capitano, è difficile da descrivere. La risposta è da fare domani a un bambino qualsiasi che viene a vedere la Juve domani. ‘Tu tifi Juve fin da piccolo? Ti piacerebbe diventare capitano un giorno e sposare un progetto del genere?’. La mia risposta è questa". Parla Manuel Locatelli alla vigilia di Juve-Bologna, e poche ore dopo il suo rinnovo con la Juve. "Noi dobbiamo essere dei robot ma sono momenti felicissimi, è l’ennesimo sogno che realizzo, è una responsabilità grandissima - ha detto -. Noto fiducia nei tifosi, nella società, che mi guarda in campo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Locatelli: "Il rinnovo con la Juve? Un altro sogno che realizzo e una grande responsabilità"

LOCATELLI (CAPITANO DELLA JUVENTUS) MI HA BLOCCATO SUI SOCIAL!

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Manuel Locatelli rinnova con la Juventus fino al 2030; Juve, ora è ufficiale: Locatelli rinnova per 4 anni; Locatelli rinnova con la Juventus, è ufficiale: le cifre e la durata del nuovo contratto; Dalle critiche alla leadership: Locatelli, un rinnovo che fa (comunque) discutere.

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Le parole di Manuel #Locatelli in conferenza stampa facebook

Locatelli : «Alla Juventus ho imparato a reagire: ho vissuto momenti difficili, fischi e critiche. Io sono rimasto sempre lì, mi sono messo in discussione e ho trovato il modo di reagire: la capacità di reazione è quello che ti permette di stare a questo livello» #Ju x.com