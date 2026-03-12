Carlos Diaz Gandia, coreografo noto per aver reso virale il suo tormentone durante il backstage del Festival di Sanremo 2025, ha lavorato con Mahmood e Gaia. Recentemente ha dichiarato di aver realizzato un altro sogno, ovvero esibirsi a San Siro. Si define appassionato di danza, considerandola un elemento imprescindibile della propria identità e stile di vita.

"Io sono danza. Il ballo è un’identità, uno stile di vita". Il protagonista di “Shom sha sha tichita-tà-tà”, il tormentone divenuto virale dal backstage del Festival di Sanremo 2025, si descrive così. È Carlos Diaz Gandia, il coreografo spagnolo di fama internazionale dall’energia travolgente e ideatore della coreografia di “Chiamo io chiami tu” di Gaia, “Tuta gold” di Mahmood, “ Sesso e Samba ” di Tony Effe e Gaia. Con il suo modo originale di scandire il tempo nelle coreografie, da personaggio che abitualmente lavora dietro le quinte, è diventato oggi il coreografo più famoso del web. E si racconta, in occasione della sua recente operazione di chirurgia refrattiva laser PRK condotta dal chirurgo Sergio Ares, country manager di Baviera Italia, specializzata nella correzione dei difetti visivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carlos Diaz Gandia, coreografo virale: "Il successo tra Mahmood e Gaia. Realizzo un altro sogno: San Siro"

Articoli correlati

Leggi anche: San Siro al bivio: il Derby della Madonnina tra il sogno rimonta e il colpo del KO

Leggi anche: Lezione Carlos Cuesta a San Siro: Allegri inciampa ancora

Tutto quello che riguarda Carlos Diaz Gandia

Argomenti discussi: Carlos Diaz Gandia, coreografo virale: Il successo tra Mahmood e Gaia. Realizzo un altro sogno: San Siro.

Carlos Diaz Gandia, chi è il coreografo di Gaia? Età, carriera e i successi daTuta Gold a Sesso e SambaIl video che ha scatenato il caos sui social lo ritrae in una sessione di preparazione della coreografia per Chiamo io, chiami tu, il brano con cui Gaia ha partecipato al Festival di Sanremo 2025. corriereadriatico.it

Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia/ Tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta, ka-ka? Non sapevo di essere ripresoCarlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia diventato virale sui social, si racconta per la prima volta negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin E’ bastato un video pubblicato su Instagram per ... ilsussidiario.net