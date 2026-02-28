Juve blindato il capitano | per Locatelli pronto il rinnovo fino al 2030

La Juventus ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Manuel Locatelli fino al 2030. Il centrocampista, che sarà assente nel prossimo match contro la Roma per squalifica, resta un elemento chiave della squadra. La società ha deciso di blindare il suo contratto, rafforzando così il suo ruolo nel progetto tecnico della squadra.

Dopo McKennie e Yildiz, il sodalizio bianconero accelera per il prolungamento del regista: ingaggio da 4 milioni e centralità assoluta nel progetto Spalletti. A poche ore dal big match dell'Olimpico contro la Roma, che lo vedrà forzatamente ai box per squalifica, Manuel Locatelli si conferma l'epicentro del progetto tecnico della Juventus.