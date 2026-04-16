Manuel Locatelli ha firmato un nuovo contratto con la Juventus fino al 2030. La firma si svolgerà domani negli uffici della Continassa, a Torino. Il nuovo accordo prevede un ingaggio elevato e rappresenta un prolungamento importante per il centrocampista. La società ha confermato ufficialmente l’intesa, che lega il giocatore alla squadra per i prossimi anni.

Manuel Locatelli si lega alla Juventus praticamente a vita. Domani, negli uffici della Continassa a Torino, il capitano bianconero metterà nero su bianco la firma su un rinnovo faraonico fino al 2030. Non è solo una questione di cifre, ma un segnale politico chiarissimo inviato dalla società alle pretendenti della Premier League: il cuore del progetto tecnico non è in vendita. L’accordo prevede un ingaggio che supererà i 4 milioni di euro netti a stagione (bonus inclusi). Blindando il centrocampista, la dirigenza di Torino spegne sul nascere le sirene di Arsenal e Tottenham, che avevano sondato il terreno per un clamoroso ricongiungimento con Roberto De Zerbi.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Locatelli-Juventus, firma fino al 2030: il Capitano sceglie la vita in bianconero

Notizie correlate

Leggi anche: Juve, blindato il capitano: per Locatelli pronto il rinnovo fino al 2030

Juve blindata: Locatelli firma fino al 2030 con un aumento salarialeLa Juventus ha raggiunto un accordo fondamentale per blindare il futuro di Manuel Locatelli, con un prolungamento contrattuale che lo legherà al club...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Juventus, Locatelli pronto a firmare il rinnovo del contratto fino al 2030: aumento di stipendio; Juventus, venerdì 17 aprile la firma sul rinnovo di Locatelli; Juve unanime su LocatellI: verso il rinnovo. I dettagli e le cifre dell'accordo; Pagelle Juve: Spallettata Boga, Locatelli tra urlacci e manina, Conceicao totale.

Locatelli-Juve, tutto sul rinnovo e sul retroscena mercato: firma, cifre e chi sono i prossimiIl capitano bianconero si legherà ancora una volta al club: come sono andate le trattative, chi lo ha voluto più di tutti e quali saranno le prossime mosse ... tuttosport.com

Domani Locatelli firma il rinnovo con la Juventus: quanto guadagnerà. Poi altri due (anzi tre)La Juventus prosegue nella sua campagna rinnovi e il prossimo sulla lista è il capitano, il centrocampista Manuel Locatelli. L'accordo per. tuttomercatoweb.com

Dalle critiche a leader: Locatelli rinnova con la Juventus fino al 2030 x.com

ACCORDO RAGGIUNTO La Juventus e Manuel Locatelli hanno raggiunto un accordo per un nuovo contratto valido fino al giugno 2030. Venerdì 17 aprile la firma sul rinnovo di Locatelli. Il contratto che sarà prolungato rispetto all’attuale scadenza, vedrà an - facebook.com facebook