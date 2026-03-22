Spalletti spiega | Rigore? Erano in 2-3 a volerlo battere ecco cosa mi ha detto Locatelli

L’allenatore della Juventus ha commentato il pareggio recente, concentrandosi sull’episodio del rigore assegnato durante la partita. Ha riferito che due o tre giocatori volevano calciare il rigore, citando le parole di Locatelli. La sua spiegazione si focalizza su quanto accaduto in campo, senza offrire giudizi o interpretazioni. La discussione riguarda esclusivamente l’episodio durante il match.

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