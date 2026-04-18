Locatelli a SportMediaset | Giocare per la Juve è un sogno L’obiettivo è la Champions ma punto ad un altro traguardo

Durante un’intervista a SportMediaset, il calciatore ha dichiarato che giocare per la Juventus rappresenta un sogno e ha espresso la volontà di ottenere un nuovo contratto con il club. Ha inoltre parlato dell’obiettivo di partecipare alla Champions League, pur indicando di avere un altro traguardo personale a cui mira. Le sue parole hanno attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

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