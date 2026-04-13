L’allenatore ha dichiarato di non aver abbandonato la speranza di ottenere un risultato importante, anche se riconosce che la qualificazione in Champions League si sta facendo sempre più complicata. La squadra si sta preparando per le prossime gare, mantenendo viva la volontà di raggiungere l’obiettivo prefissato. La sfida resta aperta, ma le possibilità di successo appaiono ridotte rispetto alle settimane passate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il sogno non si spegne, ma assume i contorni di un’impresa sempre più difficile. Antonio Conte, dopo il pareggio del Tardini, mantiene viva la speranza ma con realismo. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli è lucido nell’analisi: «Il sogno continua, non viene spento. Era un sogno legato a chi ci sta davanti e, vedendo i numeri dell’Inter, sicuramente era molto ardito». Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come Conte sposti subito l’attenzione sulla classifica concreta: «Ora abbiamo tre punti più del Milan ma la Juve ce ne ha presi due in ottica Champions.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte non si arrende: sogno vivo, ma la Champions resta l’obiettivo”

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