Lobotka graziato per il rigore su Noslin in Napoli-Lazio | per l'arbitro è giallo da regolamento

Durante la partita tra Napoli e Lazio, l'arbitro Zufferli ha assegnato un calcio di rigore al Napoli per un fallo da ultimo uomo, ma non ha estratto il cartellino rosso al calciatore coinvolto. La decisione ha suscitato discussioni tra addetti ai lavori e tifosi, anche considerando che l'intervento è stato valutato come un fallo di gioco e non come un'azione da espulsione secondo le regole.

L'arbitro Zufferli ha concesso il penalty per fallo da ultimo uomo ma non espulso il calciatore del Napoli. Il motivo? Il tentativo di contendere la sfera è stato ritenuto un movimento genuino.🔗 Leggi su Fanpage.it Lo SFOGO di ADANI su LAZIO-NAPOLI 0 2:L'ARBITRO NON SERVE PIU' A UN CA**O #adani #napoli #lazio Notizie correlate L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”L'ex arbitro Graziano Cesari boccia la decisione presa in Atalanta-Juventus di Coppa Italia dopo il rigore assegnato alla Dea per fallo di mano di... “Il rigore su Vergara in Genoa-Napoli non c’era”: l’AIA ammette l’errore, la spiegazione a Open VARDino Tommasi, componente CAN, spiega in diretta tv cosa è successo in occasione dei due episodi da moviola più discussi capitati durante Genoa-Napoli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Lobotka graziato per il rigore su Noslin in Napoli-Lazio: per l’arbitro è giallo da regolamentoL’arbitro Zufferli ha concesso il penalty per fallo da ultimo uomo ma non espulso il calciatore del Napoli. Il motivo? Il tentativo di contendere la sfera è stato ritenuto un movimento genuino. fanpage.it Napoli - Lazio, perché Lobotka non è stato espulso? Marelli fa chiarezzaNella vittoria della Lazio contro il Napoli al Maradona c'è un episodio arbitrale da analizzare. Negli studi di Dazn ci ha pensato Luca Marelli, che ha spiegato il motivo per cui ... lalaziosiamonoi.it