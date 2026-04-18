Le trattative tra Iran e Stati Uniti sembrano avanzare in un percorso complesso e articolato, con numerosi ostacoli che si intrecciano e si sovrappongono. Tra i temi principali ci sono questioni legate allo Stretto, al Libano, all’uso dell’uranio e ai patrimoni finanziari. La negoziazione si presenta come un processo delicato, con vari punti di tensione che rendono difficile arrivare a un accordo definitivo.

Come una matrioska, dove ogni elemento contiene l'altro in una concatenazione stretta e sequenziale, la trattativa per la pace tra Iran e Stati Uniti è ormai sempre più simile alla celebre bambola russa. Il nucleo centrale a cui approdare per gli Stati Uniti è il programma nucleare iraniano, al quale tuttavia non è possibile accedere senza aprire prima gli elementi più urgenti e ingombranti. Lo stretto di Hormuz e la guerra in Libano sono stati finora quelli scottanti, e rischiano di esserlo ancora. Nonostante gli sviluppi positivi, dal cessate il fuoco di 10 giorni siglato fra Israele e il governo di Beirut all'apertura dello Stretto da parte degli ayatollah, non è ancora affatto certo che questi due passaggi possano sbloccare i successivi, poiché manca ancora una suggellazione definitiva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo Stretto, il Libano l'uranio e gli asset. Tutti gli ostacoli verso l'intesa finale

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