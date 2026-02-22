L’Ue verso lo stop dell’intesa sui dazi | Chiediamo chiarezza gli Usa rispettino gli accordi Trump a picco nei sondaggi

L’Unione Europea ha deciso di sospendere temporaneamente l’iter legislativo sull’accordo commerciale, a causa della mancanza di garanzie chiare da parte degli Stati Uniti. La richiesta di chiarezza nasce dalla preoccupazione che gli impegni presi non vengano rispettati, mentre si attende una valutazione giuridica approfondita. La decisione potrebbe bloccare le trattative in corso, creando incertezza sui futuri scambi tra le due parti. La riunione di domani sarà decisiva per definire i prossimi passi.

L’Ue verso lo stop dell’iter legislativo dell’intesa sui dazi. Nella riunione di domani «proporrò al team negoziale del Pe di sospendere i lavori legislativi fino a quando non avremo una valutazione giuridica adeguata e impegni chiari da parte degli Stati Uniti ». Questo l’annuncio su X del presidente della commissione Commercio internazionale dell’Eurocamera Bernd Lange, relatore dell’intesa Ue-Usa sui dazi. «Nessuno riesce più a capirci qualcosa: solo domande aperte e crescente incertezza per l’Ue e gli altri partner commerciali degli Stati Uniti. Le condizioni dell’accordo di Turnberry e la base giuridica su cui è stato costruito sono cambiate », sottolinea. 🔗 Leggi su Open.online

La Commissione europea ha richiesto chiarimenti agli Stati Uniti sui dazi, dopo che la Corte suprema ha confermato una decisione che potrebbe portare a nuove tariffe.

Bernd Lange, presidente della commissione per il commercio internazionale, annuncia che l'Europa potrebbe sospendere le trattative con gli Stati Uniti sui dazi.

