Villa Castelli democrazia in diretta | petizione per lo streaming del Consiglio
A Villa Castelli, la richiesta di trasparenza inizia a muoversi concretamente. Europa Verde ha promosso un evento pubblico per sostenere una petizione dei residenti, che chiede di trasmettere in diretta le sedute del Consiglio comunale. La proposta si fa strada tra cittadini e amministratori, spinta dalla voglia di vedere più chiarezza sulle decisioni che riguardano il paese.
VILLA CASTELLI – La trasparenza amministrativa torna al centro del dibattito cittadino. Europa Verde Villa Castelli ha annunciato l'organizzazione di un evento pubblico per sostenere ufficialmente una petizione, promossa da un gruppo informale di residenti, che chiede la trasmissione in diretta.🔗 Leggi su Brindisireport.it
