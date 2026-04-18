Durante un momento delicato nel conflitto mediorientale, una dichiarazione pubblica del presidente degli Stati Uniti ha suscitato reazioni ufficiali da parte del governo israeliano. La comunicazione ha riguardato un'azione militare in Libano, portando a un disaccordo tra le due nazioni. Il tema centrale riguarda il blocco dei raid aerei in Libano e le reazioni politiche che ne sono seguite, con un impatto sulla relazione tra i due paesi.

Nel pieno della fase più delicata del conflitto mediorientale, un messaggio pubblico del presidente americano Donald Trump ha aperto un caso diplomatico tra Stati Uniti e Israele. Secondo ricostruzioni di fonti citate da Axios e rilanciate dalla stampa internazionale, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il suo entourage sarebbero rimasti “ scioccati ” nell’apprendere — dai media e non da canali ufficiali — che Washington avrebbe “proibito” a Israele di proseguire i bombardamenti in Libano. La vicenda, oltre al merito militare, solleva interrogativi sulla tenuta del coordinamento strategico tra due alleati storici, proprio mentre si cerca di stabilizzare il fronte nord e contenere l’escalation regionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo stop ai raid in Libano e il disappunto di Netanyahu: cosa è successo tra Usa e Israele

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