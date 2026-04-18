Negli ambienti scolastici si registra una crescente presenza di studenti coinvolti in atti di vandalismo, spesso senza conseguenze immediate. Questi comportamenti vengono talvolta tollerati o addirittura incoraggiati da alcuni, che li interpretano come un modo per esprimere insoddisfazione. La situazione si manifesta con episodi di danneggiamenti alle strutture e di atteggiamenti di sfida, mentre le istituzioni scolastiche faticano a intervenire efficacemente.

Inciampo in un servizio del tg due sui vandalismi scolastici e scuoto la testa: dove vogliamo andare? 150 istituti sfasciati ogni anno, solo a Roma il danno è di 500mila euro a spese, non serve precisarlo, di Pantalone: durante le occupazioni, non è chiaro se in solidarietà ad Hamas o ai friday for future, e altre attività ludiche o diversamente didattiche, si registrano: muri bruciati, strumenti tecnici distrutti, rovinato tutto quello che è possibile rovinare. Moltiplichiamo la distruzione per l'Italia dalle Alpi a Capo Passero, e otteniamo la dimensione dello sfascio nazionale senza ritegno e senza ritorno, roba da milioni bruciati ad ogni calendario.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lo sport di sfasciare le scuole è quello in cui eccellono i nostri studenti, anche perché nessuno paga (ossia paghiamo tutti)

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