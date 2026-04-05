Cagni non ci sta e risponde | Adani? Pensate che lo paghiamo perché è in Rai… Vi faccio vedere uno spezzone in cui sono riuscito a farlo arrivare

Gigi Cagni, ex allenatore e figura nota nel calcio, ha risposto alle recenti critiche di Lele Adani, attualmente opinionista televisivo. Cagni ha dichiarato di non pagare Adani per il suo lavoro in Rai e ha promesso di mostrare un video in cui si vede il suo coinvolgimento diretto. La discussione tra i due ha attirato l'attenzione nel mondo dello sport e dei media, con Cagni che ha voluto chiarire alcuni aspetti della collaborazione.

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