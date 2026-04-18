Lo spettacolo a sorpresa di Achille Lauro alla Fontana di Trevi

Nella notte tra venerdì e sabato, un artista ha deciso di sorprendere i suoi fan a Roma, esibendosi davanti alla Fontana di Trevi. L’evento si è svolto nel giorno in cui è stato pubblicato il suo nuovo progetto musicale, “Comuni Immortali”, e ha coinciso con il primo anniversario di “Comuni Mortali”. La performance non è stata annunciata in anticipo, attirando l’attenzione di un pubblico presente nella zona.

Achille Lauro ha abbracciato i suoi fan a Roma nella notte tra venerdì 17 aprile e sabato 18 aprile con uno spettacolo a sorpresa alla Fontana di Trevi nel giorno dell’uscita del nuovo progetto musicale “Comuni Immortali” e per celebrare il primo anniversario di “Comuni Mortali”. Lo show era stato anticipato da un criptica storia su Instagram: “Questa notte evento segreto, posti limitatissimi”. Poi, poco prima dell’inizio dell’esibizione, altro messaggio social dell’artista: “Tra mezz’ora sarò alla Fontana di Trevi. Torno lì per festeggiare insieme, a mezzanotte, un anno di noi. Un anno dall’uscita del disco più importante della nostra storia, un legame infinito con voi e con Roma, la mia città, dove tutto è iniziato.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lo spettacolo a sorpresa di Achille Lauro alla Fontana di Trevi E poi scopri che #BritneySpears (uomo) in realtà è #AchilleLauro senza tatuaggi #achillelauro Notizie correlate Achille Lauro, spettacolo a sorpresa alla Fontana di Trevi. Le foto più belle dello showAchille Lauro ha incantato Roma nella notte tra venerdì 17 aprile e sabato 18 aprile con uno spettacolo a sorpresa nella splendida cornice della... Achille Lauro sorprende Roma: show segreto alla Fontana di Trevi per ‘Comuni Immortali’(Adnkronos) – Achille Lauro trasforma Roma in un palcoscenico a cielo aperto con un evento a sorpresa alla Fontana di Trevi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Achille Lauro chiama Roma: Show a sorpresa in un luogo segreto. Posti esauriti in pochi minuti; Achille Lauro sorpresa su Instagram: evento segreto a Roma sold out in pochi minuti, boom per Comuni Immortali; Achille Lauro e l’evento segreto a Roma. L’invito ai fan per stasera: Posti limitatissimi; Achille Lauro annuncia a sorpresa evento segreto per stasera a Roma. Lo spettacolo a sorpresa di Achille Lauro alla Fontana di TreviAchille Lauro ha abbracciato i suoi fan a Roma nella notte tra venerdì 17 aprile e sabato 18 aprile con uno spettacolo a sorpresa alla Fontana di Trevi nel ... lapresse.it Achille Lauro, show a sorpresa a Fontana di Trevi per l'album Comuni ImmortaliL’artista aveva già lasciato intendere qualcosa con un post criptico sui social - stanotte evento segreto, disponibilità ridottissima - accendendo la curiosità dei fan e una vera e propria corsa al ... tg24.sky.it Achille Lauro incanta Roma: show a sorpresa alla Fontana di Trevi #achillelauro x.com Un indizio lanciato sui social, poche parole e un mistero che corre veloce tra i fan. Poi Roma di notte che si trasforma in scena: la Fontana di Trevi è teatro di un live inatteso, intimo, posti limitatissimi. Achille Lauro torna a giocare con la città e con il pubblico, re - facebook.com facebook