Tutto pronto per lo sgombero dell' ex istituto Salvemini | dopo anni gli abusivi dovranno andare via

L'ex scuola media Gaetano Salvemini, situata in viale Michelangelo, è occupata illegalmente da diverse famiglie senza casa da diversi anni. Questa mattina sono state avviate le operazioni di sgombero, che prevedono l’allontanamento degli occupanti. Le autorità hanno confermato che le operazioni sono in corso e che l’area sarà rimessa a disposizione delle autorità competenti.

L'edificio di viale Michelangelo di proprietà della Villa Heloise della famiglia Rappa era stato sequestrato nel 2014 e restituito nel 2022. Deve essere liberato per sicurezza - c'è il rischio di crolli - ma anche per via di un pignoramento. L'assessore Ferrandelli: "Su 31 nuclei solo 4 in lista per la casa popolare, aiuteremo solo chi è in condizioni di fragilità" Da anni l'ex scuola media Gaetano Salvemini, in viale Michelangelo, è stata occupata abusivamente da diverse famiglie di senzacasa. Che adesso hanno però i giorni contati: l'immobile infatti dovrà essere sgomberato, soprattutto per motivi di sicurezza ed il rischio di crolli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Museo del Mediterraneo, sprint finale per lo sgombero dell’area: cantiere pronto a ripartire Tutto pronto, si insedia il Consiglio comunale dei ragazzi dell'istituto Falcomatà-ArchiIl Consiglio comunale dei ragazzi (CCR) dell’istituto Falcomatà-Archi si insedierà ufficialmente martedì 13 gennaio, alle ore 16, nel prestigioso... Contenuti e approfondimenti su Tutto pronto. Temi più discussi: Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Carnevale di Sciacca, tutto pronto per le ultime due giornate di festa - Autore: Redazione | Attualità; Tutto pronto per la Stracivitanova. Sport, solidarietà e divertimento; Modena - Donne in Corsa: tutto pronto per l'edizione 2026! Una domenica di festa in centro. Allegri lo ha promosso: tutto pronto per la firma con il MilanIl 35enne ex Fiorentina è stato ‘promosso’ da Allegri come vice Maignan, col quale il classe ’90 ha instaurato un ottimo rapporto. Quest’anno ha giocato 2 partite entrambe a inizio stagione, contro ... calciomercato.it Tutto lo sport di Massimiliano Gallo: Grazie al tai chi sono pronto per due ore di showL'attore, in scena al teatro Manzoni di Milano dal 24 febbraio con Malinconico-moderatamente felice, racconta come allena corpo e mente per reggere sul palco: Tanti anno di judo mi hanno aiutato. O ... msn.com Tutto pronto allora per oggi 6 Marzo 2026 alle ore 17 in punto direttamente da #Prato per una bella diretta con Chiara Recchia e RadioCanale7 .. che ringrazio pubblicamente, insieme al mio libro “La Settimana di Walter Turelli” ed. Www.EffeLibri.it by Arpod .. - facebook.com facebook #Paralimpiadi invernali, tutto pronto per la cerimonia di apertura: show a Verona tra sport e pace x.com