Sgombero imminente | 31 famiglie usciranno dall’ex Salvemini

Venerdì prossimo 31 famiglie dovranno lasciare l’ex Salvemini, l’edificio di viale Michelangelo a Palermo. La struttura, che ospitava un istituto scolastico, è considerata a rischio per problemi strutturali e legali. La decisione di sgombero è stata comunicata alle famiglie coinvolte, che dovranno trovare una nuova sistemazione nelle prossime ore.

L'ex istituto Salvemini in viale Michelangelo a Palermo si trova sull'orlo del collasso strutturale e giuridico. Trentuno nuclei familiari occupano l'immobile da anni senza pagare canoni, ma la scadenza è fissata per i giorni successivi al 6 marzo 2026. L'edificio, di proprietà della società Villa Heloise legata alla famiglia Rappa, deve essere liberato immediatamente per evitare crolli e completare una procedura esecutiva legata a un pignoramento. La situazione è precipitata dal rischio concreto di crolli nell'immobile abbandonato da oltre un decennio. L'assessore all'emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli ha chiarito che solo quattro famiglie sono inserite nelle liste ufficiali per l'assegnazione di alloggi popolari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

