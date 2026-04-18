Lo fermano per un controllo in centro e in casa ha quasi un etto di cocaina | arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo un controllo di routine in centro città. Durante l’intervento, i carabinieri hanno trovato addosso al soggetto circa 100 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di una quantità di droga più consistente. L’uomo è stato portato in tribunale e sottoposto a processo per direttissima.

Da un semplice controllo all’arresto con processo per direttissima. È accaduto in centro a Meda dove i carabinieri hanno fermato un 42enne e lo hanno trovato con addosso un piccolo quantitativo droga per poi rinvenirne in gran quantità nel prosieguo dei controlli svolti nell’abitazione dell’uomo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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