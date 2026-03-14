Llorente ha espresso apprezzamento per Vlahovic, sottolineando la sua cattiveria in campo e il numero di gol segnati. Ha anche commentato i progressi della Juventus nel gioco, senza approfondire motivazioni o cause. La sua dichiarazione si focalizza sull’attaccante e sulle recenti migliorie della squadra. Il suo intervento si conclude con l’enfasi sulla personalità e le qualità offensive di Vlahovic.

Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Su Lewandowski.» Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano per farne il leader della nuova difesa blaugrana. La rivelazione Torino, D’Aversa nel post gara: «La squadra era determinata e il risultato è solo merito dell’atteggiamento. Su Vlasic.» Parma, Cuesta analizza: «Gli episodi hanno determinato la partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Llorente sicuro: «Vlahovic? A me piace tantissimo, ha tanta cattiveria. È un giocatore che ha tanti gol. La Juve sta migliorando nel gioco»

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