LIVE Superbike GP Australia 2026 in DIRETTA | tra poco l’inizio di gara-1 con Bulega in pole davanti a Montella

Il GP Australia 2026 di Superbike si svolge oggi, con Bulega in pole position e pronto a partire. La gara, che prevede 22 giri, si svolge su un circuito famoso per le sue curve veloci e i tracciati impegnativi. Montella parte subito forte, mentre alcuni piloti come Locatelli fatica a mantenere il passo. Alla partenza, il pubblico si prepara a seguire le emozioni di una corsa intensa e piena di sorprese. L’attesa è già palpabile tra gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.47 Sono previsti 22 giri in questa gara-1. 05.43 In difficoltà Locatelli con la Yamaha solo quindicesimo, debutti complicati per Manzi e Rato solo rispettivamente diciottesimo e ventesimo. 05.40 Ottime prestazioni di Bassani quinto con la bimota, settimo Baldassarri. Si ci aspettava di più da Petrucci con BMW solo sesto, invece straordinario Surra in top ten. 05.37 Pole straordinaria di Bulega che da quasi mezzo secondo all'ottimo Montella. 05.34 Questi i risultati della Superpole disputata nella notte: 11 N. BULEGA (ITA) — Aruba.it Racing – Ducati — Ducati Panigale V4R — 1'28.