Alle 15.26 è iniziato il giro di ricognizione, mentre alle 15.29 si è dato il via alla gara con l'avvio dei primi giri. La corsa, valida per il GP d'Olanda 2026, si svolge su un circuito di 21 giri complessivi. La diretta viene aggiornata in tempo reale per seguire ogni fase dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Giro di ricognizione in corso. 15.26 Sono previsti 21 giri. 15.22 Bassani e Rea in grave difficoltà, partiranno quasi in fondo alla griglia 1718 esimi. 15.18 Petrucci potrebbe fare oggi il miglior risultato di stagione. 15.13 Bulega è il chiaro favorito per la vittoria di tutte le gare del weekend. 15.08 Ecco la griglia di partenza: 1 Nicolò Bulega Ducati 1:32.144 2 Sam Lowes Ducati +0.329 3 Iker Lecuona Ducati +0.423 4 Danilo Petrucci BMW +0.777 5 Xavi Vierge Yamaha +0.802 6 Alex Lowes Bimota +0.816 7 Alvaro Bautista Ducati +0.869 8 Andrea Locatelli Yamaha +0.925 9 Lorenzo Baldassarri Ducati +0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: si parte!

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: si parte con la superpole. Bulega vuole iniziare a dettare legge ad Assen

Leggi anche: LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: si parte!

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega a caccia di nuovi record ad Assen; Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streaming; Superbike, GP Olanda 2026: programma, orari, tv, streaming; Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming.

LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1 con Bulega in pole!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega ... oasport.it

Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingDopo il venerdì dedicato alle prove libere si comincia a fare sul serio ad Assen nella giornata di sabato 18 aprile con la Superpole e gara-1 del Gran ... oasport.it

SUPERBIKE - STRAORDINARIO NICOLÒ BULEGA, ANCORA IN POLE AD ASSEN. PRIMA FILA TUTTA DUCATI Nonostante una caduta a fine sessione, Nicolò Bulega ha ottenuto la terza pole position dell'anno, davanti a Sam Lowes e a Iker Lecuona. Q facebook

LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: si parte con la superpole. Bulega vuole iniziare a dettare legge ad Assen - x.com