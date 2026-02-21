LIVE Superbike GP Australia 2026 in DIRETTA | si parte!

Bulega ha preso subito il comando nel GP d'Australia 2026, che si corre sulle strade di Phillip Island. La gara è iniziata con un sorpasso deciso, e il pilota italiano ha mantenuto la testa fin dalle prime curve. Dietro di lui, Montella e i gemelli Lowes cercano di rimanere vicini e guadagnare posizioni. La corsa sta dimostrando grande intensità e velocità, con i piloti che spingono al massimo per conquistare il miglior risultato possibile.

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -22 Bulega subito in testa, seguono Montella e i gemelli Lowes. PARTE GARA-1! Buon Mondiale di Superbike 2026. 05.59 Giro di ricognizione in corso. 05.56 Solo tre minuti al giro di ricognizione. 05.55 Assenti entrambi i piloti Honda ufficiali per infortunio: parliamo di Dixon e Chantra provenienti da Moto2 e MotoGP. 05.51 Ricordiamo l’assenza di Toprak Razgatlioglu passato in MotoGP, Rea ritirato e l’addio di Van Der Mark. Dalla MotoGP arriva Oliveira che parte ultimo. 05.47 Sono previsti 22 giri in questa gara-1. 05.43 In difficoltà Locatelli con la Yamaha solo quindicesimo, debutti complicati per Manzi e Rato solo rispettivamente diciottesimo e ventesimo.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bulega per il primo acuto in gara-1Nicolò Bulega ha conquistato il miglior tempo nelle prove libere del GP Australia 2026, causando entusiasmo tra i tifosi italiani. LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: tra poco l’inizio di gara-1!Il GP d’Australia 2026 di Superbike è iniziato questa mattina, quando i piloti sono scesi in pista per la prima gara. MOTOGP 2011 (MALESIA) - PAOLO BELTRAMO ANNUNCIA IN DIRETTA LA MORTE DI MARCO SIMONCELLI Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: tra poco l’inizio di gara-1 con Bulega in pole davanti a Montella; La Superbike debutta a Phillip Island il 20 febbraio; NUOVO PROGRAMMA: tutti gli orari chiave del primo Round del 2026 in Australia!; SBK, Superbike Australia, Phillip Island: gli orari in tv su Sky, TV8 e Now. LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bulega per il primo acuto in gara-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Australia 2026, Bulega ... oasport.it Superbike, GP Australia 2026: orari Superpole e gara-1, tv, streamingLa grande stagione dei motori è pronta ufficialmente a partire. Il weekend dal 20 al 22 febbraio sarà infatti dedicato al primo capitolo del Mondiale ... oasport.it Motosprint. . Sabato a Phillip Island per il primo round del mondiale Superbike! Siamo passati nel box del team @stopandsealracing - che concorre nell'Australian Superbike - e scambiato due chiacchiere con il team owner Robbie Bolger! #worldsbk #phillipisl - facebook.com facebook BMW soffre senza Toprak, ma Oliveira non si arrende: "Top 5 realistica" #worldsbk #superbike #australianworldsbk #migueloliveira #bmw #corsedimoto x.com